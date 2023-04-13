Интересное 13 апреля 2023, 17:45 Психолог Суздальцева: психосоматические болезни появляются из-за непрожитых эмоций

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Психосоматические болезни возникают из-за того, что человек не придает значения своему эмоциональному состоянию и не проживает эмоции. Об этом сообщила психолог Людмила Суздальцева в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, многие женщины считают, что не имеют права на кого-то злиться. Непрожитые гнев и агрессия способствуют развитию телесных заболеваний.

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Также психолог добавила, что из-за игнорирования эмоций в теле появляются зажимы и напряжение, которые ухудшают кровообращение и приводят к появлению морщин.