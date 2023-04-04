Интересное 04 апреля 2023, 00:10 Психолог Сулим рассказала, какая категория людей наиболее доверчива Психолог Сулим заявила, что наиболее доверчивыми являются люди старше 40 лет

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Люди, чей возраст превышает 40 лет, становятся более доверчивыми по отношению к окружающим. Такой информацией поделилась кандидат психологических наук Софья Сулим. Об этом сообщило РИАМО.

По словам специалиста, люди более младшего возраста склонны к критическому мышлению. Они выбирают информацию исходя из своего контекста. При этом более старшие люди, как правило, доверяют одним источникам информации, написал сайт kp.ru.

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«За 40, более старшей возрастной группы еще относятся к той категории людей, которая доверяла одним источникам информации. Они больше ориентированы на более официальные СМИ и в принципе склонны доверять людям», — отметила Сулим.