Интересное 29 июля 2023, 10:32 Психолог Сулим рассказала, как отличить настоящего друга от приятеля Психолог Сулим заявила, что настоящий друг не ждет чего-то взамен

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Порой бывает сложно понять, кто является твоим настоящим другом, а кто — всего лишь приятелем. Кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала, как отличить истинную дружбу. Об этом сообщило РИАМО.

По словам специалиста, настоящий друг будет ценить ваши отношения и не требовать чего-то взамен. Такие люди будут искренне радоваться вашим успехам и поддержат в трудной ситуации. Не стоит забывать, что друг познается не только в плохие, но и в хорошие времена, написал сайт kp.ru.

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«Если у вас в жизни неожиданно происходит что-то хорошее, например, повышение на работе или успехи в личной жизни, настоящий друг способен порадоваться за вас», — заявила психолог.