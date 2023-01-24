Интересное 24 января 2023, 13:32 Психолог Сулим рассказала, из-за чего возникает страх столкнуться с изменой партнера Психолог Сулим заявила, что люди подозревают партнеров в измене из-за отсутствия доверия

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Некоторые люди постоянно подозревают своих партнеров в измене. Своим поведением они обижают близких, а также мучают самих себя. Психолог Софья Сулим объяснила, с чем связаны такие мысли. Об этом сообщило РИАМО.

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Специалист рассказала, что подозрения часто возникают из-за внутренней неуверенности и отсутствия базового доверия к противоположному полу. Кроме того, повлиять на развитие страха могли отношения между родителями, за которыми человек наблюдал в детстве. Если один из родителей изменял, то во взрослом возрасте партнер может опасаться повторения аналогичного сценария, написала «Политика сегодня».