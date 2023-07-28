Интересное 28 июля 2023, 18:53 Психолог Сулим рассказала, что делать, если вы попали во френдзону Психолог Сулим заявила, что выбраться из френдзоны практически невозможно

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Зачастую, когда чувства не взаимны, один человек предпочитает держать второго во френдзоне. Кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала, как выбраться из подобной ситуации. Об этом сообщило РИАМО.

Специалист пояснила, что избавиться от статуса «обычного друга» практически невозможно. Чаще всего единственный выход из таких отношений — их завершение, написало агентство ALLNW.

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Если один из людей назначает второго другом, то в большинстве случаев он не интересуется им как потенциальным партнером, передал «МК Санкт‑Петербург».

Однако из всех правил бывают исключения. Перед тем, как завершать общение, стоит поговорить. Возможно ранее человек имел травмирующий опыт или находился в сложной ситуации в момент принятия решения о дружбе, сообщил Petrograd.