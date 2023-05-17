Интересное 17 мая 2023, 17:15 Психолог Соловьева: вещие сны видят высокоинтеллектуальные люди

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Вещие сны являются высшей степенью интеллектуального развития. Об этом сообщила психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, большинство зрительных образов формируется у человека в бессознательном состоянии. Вещие сны могут видеть те люди, у которых развит эмоциональный интеллект.

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Психолог также отметила, что также высокоинтеллектуальные люди обладают интуицией во сне и наяву.