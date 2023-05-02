Интересное 02 мая 2023, 23:23 Психолог Соловьева: свежий воздух поможет человеку справиться с приступом панической атаки

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При панической атаке, которая характеризуется беспричинным приступом страха, нужно выйти на свежий воздух или открыть окно. Об этом сообщила психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Если же приступ настиг в самолете, то в таком случае следует подышать в бумажный пакет. По словам специалиста, также во время панической атаки можно произнести фразу «сейчас я не умру», которая возвратит человека в реальность.

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После приступа психолог порекомендовала выполнить физические упражнения, что поможет отрегулировать выработку адреналина и кортизола.