Интересное 13 июня 2023, 22:39 Психолог Соловьева рассказала, в каком возрасте стоит отправлять ребенка в детский сад Психолог Соловьева посоветовала отдавать детей в детский сад в возрасте трех лет

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Отдавать детей в детский сад стоит в три или 3,5 года. Таким мнением поделилась эксперт школы Self Evolution Елена Соловьева. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, если отдать ребенка раньше этого возраста, у него могут возникнуть психологические травмы. В этом возрасте дети болезненно воспринимают разлучение с матерью.

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«Мама отцепляет ребенка, тот начинает протестовать: его заводят в группу, он плачет или разбрасывает игрушки. Далее ребенок впадает в депрессивную фазу, он думает, что его бросили, за ним не придут, ему тревожно», — пояснила психолог.