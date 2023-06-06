Интересное 06 июня 2023, 18:41 Психолог Соловьева предостерегла россиян от общения со «зловредными манипуляторами» в соцсетях

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В социальных сетях можно наткнуться на манипуляторов, лучше всего избегать общения с такими людьми. Об этом сообщила психолог, эксперт школы Self Evolution Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, «зловредные манипуляторы» для получения от собеседника желаемого пользуются методами психологического насилия. Такие люди отличаются отсутствием эмпатии и чувства стыда.

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Психолог также отметила, что манипуляторами зачастую становятся те люди, которые пережили травмирующий опыт в детстве.