Интересное 04 июля 2023, 23:41 Психолог Соло рассказала, почему женщины боятся не выйти замуж до 40 лет Психолог Соло назвала желание выйти замуж до 40 лет страхом не успеть

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Некоторые женщины боятся не успеть выйти замуж до 40 лет. Психолог Татьяна Соло рассказала, с чем это связано. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, в обществе многие люди зациклены на вопросе возраста. Многие убеждены в том, что они должны сделать какие-либо вещи до определенного возраста. Мужчины также боятся не успеть построить карьеру.

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«Чем старше мы становимся, тем нам больше кажется, что мы не успеем», — рассказала Соло.