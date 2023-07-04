04 июля 2023, 23:41
Психолог Соло рассказала, почему женщины боятся не выйти замуж до 40 лет
Психолог Соло назвала желание выйти замуж до 40 лет страхом не успеть
Некоторые женщины боятся не успеть выйти замуж до 40 лет. Психолог Татьяна Соло рассказала, с чем это связано. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам специалиста, в обществе многие люди зациклены на вопросе возраста. Многие убеждены в том, что они должны сделать какие-либо вещи до определенного возраста. Мужчины также боятся не успеть построить карьеру.
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«Чем старше мы становимся, тем нам больше кажется, что мы не успеем», — рассказала Соло.
Свадьбы
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