Интересное 04 апреля 2023, 18:55 Психолог Солдатенкова рассказала, как вести себя во время общения с агрессором Психолог Солдатенкова посоветовала сохранять самообладание во время общения с агрессором

Читать 360tv в

Во время конфликта с агрессивным человеком крайне важно сохранять самообладание. Такой совет дала доцент кафедры психологии и педагогики Института дополнительного профессионального образования социальных работников города Москвы Марина Солдатенкова. Об этом сообщил RT.

По словам специалиста, лучше дистанцироваться от агрессивного человека и не обращать на него внимание. Если вы вступите в конфликт, то можете нарваться на еще большую агрессию в ответ. Если же обидчик не оставляет вас, стоит постараться сохранить самообладание. Важно осознать, что главная проблема ситуации кроется не в вас, а в агрессивном человеке.