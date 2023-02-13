Интересное 13 февраля 2023, 12:22 Психолог Софья Сулим: полностью изменить свои воспоминания нельзя

Читать 360tv в

Психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим в разговоре с РИАМО рассказала, может ли человек полностью изменить свои воспоминания. По словам специалиста, сделать это невозможно, но вот добавить некоторые детали — вполне.

«У меня были случаи в практике, когда люди говорили, что не помнят своего детства. По ходу работы выясняется, что человек в детстве испытывал множество негативных или неприятных ему эмоций, что в буквальном смысле заблокировало эти воспоминания», — привела пример специалист.

Реклама

Психолог порекомендовала следовать методу психиатра Карла Юнга, который советовал создавать новую реальность благодаря активному воображению. Человек может включить музыку и под нее представить событие из прошлого в деталях, а затем как будто это событие перепрожить.

Реклама