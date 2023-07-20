Интересное 20 июля 2023, 18:59 Психолог Сметанникова посоветовала постепенно выходить из токсичных отношений

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Токсичные отношения могут существенно портить жизнь. Психолог Анна Сметанникова рассказала, как выйти из такого союза. Об этом сообщил LIFE.

Сметанникова посоветовала не выходить из таких отношений слишком быстро. Важно дать себе время на раздумья и понимание ситуации.

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По словам специалиста, в первую очередь важно осознать проблему и принять тот факт, что вы состояние в нездоровых отношениях. Не стоит винить себя в завершении отношений, ведь вы чувствовали себя в них плохо.

Психолог посоветовала регулярно заполнять дневник эмоций.

«Вначале может казаться, что вы чувствуете себя хуже, что эта практика только бередит ваши раны, но положительный эффект не заставит себя ждать», — объяснила она.