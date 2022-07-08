Психолог Шахов рассказал, какие черты женского характера говорят об уверенности в себе

Заниженная самооценка может значительно ухудшить жизнь женщины. Она является причиной многих неудач. Социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов рассказал, какие признаки говорят о том, что женщина уверена в себе. Об этом сообщил сайт РИАМО.

По словам эксперта, женщина, которая уверена в себе, часто имеет позитивное настроение. Она не критикует и не обвиняет других людей. Кроме того, у таких женщин отсутствует чувство зависти.

Уверенная в себе женщина способна найти выход из трудной ситуации, а также не пытается отвечать за эмоции других людей.

Психолог подчеркнул, что человек, который обладает здоровой самооценкой, умеет выявлять манипуляции, а также не ведется на них. Такой человек обладает понимаем того, что он хочет от жизни и от взаимоотношений с другими людьми. «Петербургский дневник» отметил, что женщина со здоровой самооценкой умеет общаться с людьми, является приятным собеседником и умеет слушать.

«У вас совпало больше половины? Поздравляю, вы на верном пути к уверенности в себе. Если совпадений мало, не отчаивайтесь. Предпринимайте шаги по развитию в себе нужных качеств», — отметил Шахов.

Он подчеркнул, что существует множество методов развития самооценки. Можно работать с психологом, посещать онлайн-курсы, читать книги по теме, общаться с людьми, которые уже достигли поставленных целей.