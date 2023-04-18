Интересное 18 апреля 2023, 23:36 Психолог Семенова рассказала, почему некоторые женщины не могут выйти замуж Психолог Семенова подчеркнула, что женщины не могут выйти замуж из-за влияния детства

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Некоторые женщины на протяжении многих лет не могут выстроить личную жизнь. Телесный психотерапевт и международный коуч и психолог Надежда Семенова рассказала, что может стать причиной безбрачия. Об этом сообщил LIFE.

По словам эксперта, травмы, из-за которых у женщины не получается выстроить прочные отношения, закладываются еще в детстве. Если девочка росла с пьющими родителями, то в будущем она может столкнуться с неумением получать в отношениях то, что она хочет. Причина лежит в сформировавшемся чувстве вины.

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Девочки же с сильными мамами привыкают полагаться только на себя. Во взрослом возрасте у них не получается дарить любовь и открываться своему партнеру.