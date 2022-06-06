Психолог Семенко объяснила поведение принца Луи на церемонии в честь Елизаветы II

Сын Уильяма и Кейт Миддлтон, четырехлетний принц Луи, отличился непослушанием на мероприятии в честь платинового юбилея королевы Великобритании Елизаветы II. Семейный и детский психолог Татьяна Семенко рассказала, что лежит в основе таких поступков. Об этом сообщил LIFE.

Психолог пояснила, что дети ведут себя плохо в том случае, когда у них есть осознание, что все дозволено. Однако ошибка полностью лежит на плечах родителей. Винить в этом ребенка не стоит, отметила эксперт.

«Нужно пресечь доброжелательно, но твердо. Неодобрительно улыбаться. Ребенок должен слушать родителей. То, что он не слушает слов запретительных, — это ошибка в воспитании достаточно серьезная», — пояснила Семенко.