Интересное 11 мая 2023, 17:25 Психолог Самбурский рассказал о причинах появления ревности Психолог Самбурский заявил, что ревность возникает из-за низкой самооценки

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Зачастую причины ревности кроются в низкой самооценке. Такой информацией поделился бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, неуверенные в себе люди часто думают о том, что партнер может оставить их. Они не верят в то, что достойны любви и представляют достаточную ценность для своего возлюбленного.

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Низкая самооценка развивается из-за травматического детского или подросткового опыта, патологической привязанности к партнеру, эгоизма и интереса только к своим чувствам. Также ревновать могут те люди, которые сами хотят изменить.

«Доверяйте своему партнеру. Не подозревайте его во лжи или измене без оснований. Прекратите контролировать его жизнь. Каждому необходима свобода и личное пространство», — посоветовал Самбурский.