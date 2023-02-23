23 февраля 2023, 00:02
Психолог Самбурский рассказал, как правильно вести себя на собеседовании
Психолог Самбурский посоветовал выбирать деловой стиль для собеседования
Во время собеседования стоит спросить у рекрутера о его предпочтениях в выборе кандидатов. Вопрос покажет вашу уверенность, а также настроит собеседника на дружелюбный лад. Такой информацией поделился бизнес-психолог и клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский. Об этом сообщила «Газета.Ru».
Из одежды стоит выбирать костюмы делового стиля. Если вы не уверены на счет дресс-кода, лучше отдать предпочтение более строгому образу. Одеваться стоит опрятно, ведь именно внешний вид задает первое впечатление, написала радиостанция «Говорит Москва».
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«Одевайтесь тоже соответствующим образом: тату на шее — это нормально, а вот засохшая грязь на брюках — точно мимо», — отметил Самбурский.
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