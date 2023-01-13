Интересное 13 января 2023, 15:34 Психолог Самбурский дал советы, как вернуться в нормальный режим после праздников Психолог Самбурский: вернуться в режим после длительных праздников помогут развлечения freepik

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Клинический психолог, бизнес-психолог Станислав Самбурский в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, каким образом можно восстановить режим после длительных праздников.

Как отметил специалист, достаточно добавить в свой режим дня развлечения, спорт, секс, видеоигры и изучение языков.

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«Хорошая сексуальная активность помогает повысить скорость реакции и зрительную ориентацию. У такого человека лучше работает память, ему легче сконцентрировать внимание на важных вопросах», — процитировало Utro.ru Самбурского.

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Видеоигры, по словам эксперта, так же как и секс, повышают скорость реакции. Они помогают стать более внимательным и сконцентрированным. Изучение языков, в свою очередь, позволяет мозгу лучше запоминать новую информацию.

Самбурский посоветовал напрягать мозг каждый день. Это можно делать с помощью чтения, разгадывания кроссвордов и спорта.