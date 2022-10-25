Парасихолог Розанов рассказал, какие шаги позволят исполнить любое желание | 360°

25 октября 2022, 16:27
Парасихолог Розанов рассказал, какие шаги позволят исполнить любое желание
Парапсихолог Розанов: желание должно быть сформулировано в позитивном ключе
Парапсихолог Валерий Розанов в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказал, какие шаги позволят исполнить загаданное желание с вероятностью в 100%.
По словам эксперта, загаданное желание обязательно должно быть записано на бумаге.
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«Кроме этого, с позиций квантовой физики все, что записано, становится началом материального строительства будущего события», — сообщил Розанов.
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Не менее важен и такой момент: желание должно быть сформулировано в позитивном ключе, без всяких отрицаний и частицы «не».
Парапсихолог отметил, что желания могут быть загаданы в любой день и в любое время, однако если сделать это в зеркальную дату, то вероятность исполнения намного выше. Зеркальные даты — это своего рода точки переходов и смены направлений линий судьбы, заключил эксперт.
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