Психолог Рощина рассказала о положительном влиянии гаджетов на детей

Многие гаджеты могут быть полезны для детей как в учебе, так и в обычной жизни. Таким мнением поделилась психолог, основательница издательства детских книг «Счастье внутри» и создательница бумажных гаджетов Екатерина Рощина. Об этом сообщила Lеntа.ru.

Специалист пояснила, что многие дети, которые еще не начали обучение в школе, тратят на гаджеты до 40 часов еженедельно. При этом, согласно данным исследователей МГУ им. Ломоносова, маленьким детям лучше не использовать гаджеты более часа в день. В противном случае у них будут хуже развиваться когнитивная и познавательная сферы.

Однако не все так удручающе. По мнению Рощиной, школьникам младших классов в учебе и общении могут помочь умные очки. С помощью такой технологии дети могут слушать музыку, эффективнее учиться и общаться, а также не забывать о важных делах благодаря встроенному календарю.

«Важно помнить, что до трех лет ни один цифровой девайс не может быть полезным для ребенка. А после трех лет можно постепенно вводить в обиход планшет, где можно посмотреть развивающие мультики, ролики; умные часы (они помогут знать, где находится ребенок, созвониться с ним); компьютер или ноутбук для домашних заданий и телефон», — пояснила психолог.