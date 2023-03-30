30 марта 2023, 00:13
Психолог Рощин высказался об идее сократить количество рабочих часов
Психолог Рощин назвал идею о сокращении количества рабочих часов непроработанной
В Госдуме предложили сократить продолжительность рабочей недели с 40 до 36 часов. Социальный психолог Алексей Рощин оценил идею. Об этом сообщила Neva.Today.
По словам специалиста, данная инициатива является довольно непроработанной. Ведь в случае принятия закона необходимо будет уменьшить трудовые нормативы и сохранить прежний уровень заработных плат.
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Он напомнил также о том, что каждый человек имеет индивидуальную трудовую норму. По словам Рощина, работа не должна приводить к стрессу и напряжению.
Работа
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