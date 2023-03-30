Интересное 30 марта 2023, 00:13 Психолог Рощин высказался об идее сократить количество рабочих часов Психолог Рощин назвал идею о сокращении количества рабочих часов непроработанной

Читать 360tv в

В Госдуме предложили сократить продолжительность рабочей недели с 40 до 36 часов. Социальный психолог Алексей Рощин оценил идею. Об этом сообщила Neva.Today.

По словам специалиста, данная инициатива является довольно непроработанной. Ведь в случае принятия закона необходимо будет уменьшить трудовые нормативы и сохранить прежний уровень заработных плат.

Реклама

Он напомнил также о том, что каждый человек имеет индивидуальную трудовую норму. По словам Рощина, работа не должна приводить к стрессу и напряжению.