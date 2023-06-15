Интересное 15 июня 2023, 14:48 Психолог Романив назвала главные причины, после которых стоит задуматься о расставании Психолог Романив посоветовала заканчивать отношения, если в них присутствует абьюз

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Существуют веские причины, из-за которых лучше закончить отношения. Психолог Ольга Романив перечислила, на что стоит обратить внимание, передала «Вечерняя Москва».

Однозначно стоит завершить отношения в том случае, если в них присутствует абьюз — физическое и психологическое насилие. Если ваш партнер регулярно издевается над вами, унижает, толкает и делает другие неприятные вещи, как можно скорее уходите от него. В отдельных случаях можно даже обратиться в полицию.

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Также специалист посоветовала завершить отношения, если ваш партнер имеет нездоровые зависимости. К ним относится не только алкоголизм и наркомания, но и увлечение компьютерными и азартными играми, виртуальными знакомствами, сексоголизм. Такого человека очень трудно изменить, написал «МИР 24».