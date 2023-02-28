Интересное 28 февраля 2023, 00:11 Психолог рассказал, с чем связано нежелание мужчины говорить о своих чувствах Психолог Миллер заявила, что мужчины не любят говорить о своих чувствах из-за воспитания

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Многие мужчины с трудом говорят о своих чувствах. Психолог Александра Миллер рассказала, с чем связана подобная поведенческая особенность. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, мужчинам с детства запрещают плакать, переживать и бояться. Из-за этого в будущем они становятся малоэмоциональными и скованными в проявлении чувств. Миллер посоветовала чаще выводить своего партнера на диалог. Подобный подход поможет избежать конфликтов в отношениях.

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«Нужно всегда разговаривать, задавать уточняющие вопросы и разрешать все конфликтные ситуации сразу, как только они возникают», — заявила психолог.

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