Психолог рассказал о вреде поп-итов и симпл-димплов

В последнее время в России набрали огромную популярность детские антистресс-игрушки — поп-ит и симпл-димпл. Психолог, директор Школы антропологии будущего РАНХИГС Александр Асмолов рассказал, почему такие примитивные игрушки стали так популярны, в интервью Pravda.Ru.

По словам психолога, причина кроется в понятии «когнитивная простота». Это значит, что люди ищут примитивных способов решения проблем.

«Пример когнитивной сложности: у жителей Чукотки есть огромное количество видов снега, их названий — снег, иней, изморозь и так далее. То есть огромное количество категорий, через которые он видит мир. А когнитивная простота — это когда весь мир сводится к простым черно-белым решениям — либо то, либо другое, и третьего решения не дано», — пояснил Асмолов.

Он отметил. что существуют исследования, доказывающие положительное влияние на ребенка сложных игрушек-головоломок, над которыми нужно подумать, чтобы их решить. Примитивные же игрушки не помогают развитию.