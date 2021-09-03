Психолог рассказал о способах борьбы с осенней меланхолией

Психолог Ирина Красова объяснила, как менее болезненно пережить хмурые дни осени, а также справиться с меланхолией. По ее словам, смена времен года прямо сильно отражается на психологическом состоянии человека. Об этом сообщило ИА Nation News.

«Световой день осенью уменьшается, природа влияет на организм человека. Человек чувствует тоску, тревогу, появляется страх, печаль, апатия. Эти составляющие негативно сказываются на самочувствии человека. Если такое состояние длится более пяти недель, то надо обязательно обращаться к специалисту», — сообщила эксперт.

Она указала, что самостоятельно привести свое состояние в норму можно при помощи качественного сна и правильного распределения времени на работу и отдых. Также по словам психолога, осенью можно начать новое хобби или пойти на курсы. Все это будет способствовать улучшению эмоционального состояния.

Кроме того, эксперт порекомендовала не забывать про встречи с друзьями и родными. Еще одним средством борьбы с меланхолией является творчество, где человек сам может раскрасить свою жизнь в яркие цвета, заключила Красова.