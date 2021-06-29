Психолог рассказал, как выйти из подавленного состояния

Специалист когнитивно-поведенческой терапии и социальной психологии Элис Бойс перечислила необычные способы, которые могут помочь взбодриться, если накатывает тоска и тревога за свое будущее. О статье специалиста, опубликованной в журнале Psychology Today, рассказали «Известия».

По мнению Бойс, одним из самых эффективных методов борьбы с подавленностью является смена обстановки. Психолог поделилась личным опытом, рассказав, что ей помогают в таких ситуациях короткие суточные поездки в соседние города. Ночь тратится на дорогу, а день на прогулки по другому городу. Это несколько выматывает, но зато «освежает» и помогает избавиться от неприятных мыслей.

Если времени на поездки нет, психолог посоветовала искать вдохновения в людях. Когда человека мучают сомнения и тревожные мысли о будущем, ему важно видеть пример других людей, которые тоже испытывали трудности и совершали ошибки, но добились своей цели. Такие примеры можно найти где угодно — даже в телешоу и роликах на YouTube, главное, чтобы человек, выбранный источником вдохновения, был близок вам эмоционально, считает психолог.

Наконец, Бойс посоветовала обратиться к вдохновителю или кумиру. Письмо, сообщение с благодарностью или вопросом может помочь поднять настроение или по-новому взглянуть на ситуацию.