Психолог рассказал, как выявить преступника по имени

Хигир рассказал, как можно выявить преступника.

«Я вижу родинку на щеке собеседника — это тоже геном. На ней растет несколько волосков — это очень эмоциональная, взрывная натура. Сросшиеся с задней стенкой уши — человек очень упрямый, но тут, как всегда, огромную роль играет его имя-отчество. Все родительские болезни передаются по наследству, как и черты характера. Более того, если папа, например, за что-то успел в молодости посидеть в тюрьме, то кто-то из его детей тоже будут потом сидеть. Это проверено статистикой», — приводит слова психолога «Свободная пресса».

Психолог заявил, что доверяет только своим наблюдениям. Находясь на допросах, у него в голове срабатывает личный детектор лжи.

Он поделился своими замечаниями. В беседе Хигир рассказал, что у большинства педофилов первая группа крови, они имеют детский тембр голоса.

Писатель уверен, что поэта Сергея Есенина убили, так как у него не было склонности к самоубийству. Об этом говорят его папиллярные узоры.