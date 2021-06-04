Психолог рассказал, как подготовить ребенка к первой поездке в лагерь

Как понять, что ребенок готов к первой поездке в лагерь, и как родителям подготовить его к этому? Об этом семейный психотерапевт и детский психолог Ирина Попова рассказала РИА ФАН.

Оптимальный возраст для первой поездки в детский лагерь — 8-9 лет, считает специалист. Однако готовиться к поездке стоит начать сильно заранее.

Во-первых, чтобы отправиться в лагерь, ребенок должен обладать элементарными навыками самообслуживания: умываться, чистить зубы, менять белье, ухаживать за одеждой. Но кроме этого у чада уже должны быть навыки социализации. Если поездка в лагерь приносит ребенку первый опыт тесного общения с кем-то, кроме родителей, она может обернуться сильным стрессом.

Поэтому психолог советует как минимум за год до поездки отдать ребенка в кружок, секцию, или на какие-либо занятия, где он может влиться в детский коллектив (кстати, то же касается подготовки к школе).

«Если у ребенка нет опыта адаптации, и он не справляется с этим стрессом, то я бы не рекомендовала отправлять его в лагерь», — сказала Попова.

Попова также подчеркнула, что невозможно заранее предугадать, останутся у ребенка позитивные или негативные впечатления от первой поездки. Однако опыт социализации и самодисциплины, который он получит, является уникальным и необходимым для правильного развития ребенка.

«Развитие дисциплины и умение держаться в рамках — это вообще очень полезная история, потому что сейчас это серьезная проблема у большинства детей», — заключила специалист.