Психолог рассказал, как минимизировать стресс перед новогодними праздниками

Предновогодние хлопоты могут вызывать у некоторых россиян тревогу и стресс. О том, как побороть подобное состояние, рассказала психолог, доцент кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным опроса SuperJob, 46% жителей сталкиваются с раздражением во время подготовки к празднику. Специалист подчеркнула, что суета в преддверии Нового года чаще раздражает одиноких людей. Врач заявила, что искать средство для борьбы со стрессом нужно индивидуально для каждого случая.

«Я думаю, что единственное общее напутствие — прислушайтесь к себе. Насколько это возможно. Не надо себя заставлять, ведь праздник — это не повод заставлять себя что-то делать. В конце концов, можно себе сказать: а я вот в этом году решила провести праздник по-новому, отдыхая и поленившись», — отметила эксперт.

Кроме того, Яничева посоветовала избегать уныния и депрессивного состояния. Лучше всего формулировать свои мысли при помощи позитивных установок. К примеру, не «я должен», а «я хочу».