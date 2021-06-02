Психолог рассказал, чем занять детей летом

Психолог Татьяна Яничева в разговоре с РИА ФАН рассказала, чем занять летом детей, если не получается отправить их в лагерь.

Возможность отправить ребенка в лагерь на лето есть не у всех, но чем занять школьника, если он остается на все каникулы в городе? Главное не допускать, чтобы ребенок провел все лето за компьютером, считает доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева.

Родители могут найти для ребенка занятие ему по душе — это могут быть кружки, секции, которые можно найти в домах творчества в каждом городе. Также существуют бесплатные социальные программы для детей.

«Идеальный вариант, если школьник за лето овладеет каким-то новым знанием. А те, кто старше 14 лет, могут устроиться на работу. Это позволит накопить денег на свою мечту», — сказала психолог, отметив, что если ребенок не хочет работать, заставлять его все-таки не надо.