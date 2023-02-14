Интересное 14 февраля 2023, 11:26 Психолог Ракша посоветовала отмечать День влюбленных даже одиноким людям Психолог Ракша: окружите себя любовью в этот день — купите цветы, сходите в ресторан Unsplash

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Психолог, наставник Владлена Ракша в разговоре с изданием Life сообщила, что День всех влюбленных следует отмечать даже тем людям, у которых нет пары.

Человек, который находится не в отношениях, в этот праздник может ощутить страх одиночества или обиды. Чтобы хоть как-то себя помочь, можно окружить самого себя любовью и заботой, например, купить себе цветы или сходить в ресторан.

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«Написать валентинку „обидчику“, который ранил, но не отправлять адресно, а торжественно сжечь, отпустив и прожив свои чувства. Окружить себя любовью в этот день: купить цветы, сводить в ресторан, нарядиться, купить себе подарок», — посоветовала Ракша, что делать 14 февраля.

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Специалист напомнила, что любовь — это база для нашего развития. Если в данный период жизни у вас нет пары, то можно подарить любовь и теплоту самому себе.

Ранее стало известно, как празднуют День всех влюбленных в разных странах мира.