Интересное 09 декабря 2022, 17:14 Психолог Раков рассказал, о чем стоит говорить на первом свидании Психолог Раков посоветовал общаться о планах на жизнь на первом свидании

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Первое свидание является ответственным этапом развития отношений, ведь именно от него зависит, повторятся ли встречи в дальнейшем. Психолог Павел Раков дал советы о том, какие темы стоит поднимать во время беседы. Об этом сообщил сайт mk.ru.

Специалист подчеркнул, что в первую очередь необходимо обсудить планы на дальнейшую жизнь. Если у потенциальных партнеров они не совпадают, лучше сразу завершить общение. В противном случае строить отношения будет очень тяжело.

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Важно узнать, что для вашего компаньона является проявлением любви, как он понимает данное чувство. Специалист также посоветовал обсудить на первом свидании то, как много свободы вы бы хотели в отношениях, а также из каких людей складывается ваше окружение, написала Neva.Today.

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