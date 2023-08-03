Интересное 03 августа 2023, 18:50 Психолог Пуговкина заявила, что недостаток общения у подростка приводит к тревожности

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Постоянное «зависание» в социальных сетях и перед экраном телевизора может быть опасным для ребенка. Таким мнением поделилась доцент кафедры клинической психологии и психотерапии факультета консультативной и клинической психологии МГППУ, психолог Ольга Пуговкина. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам специалиста, при таком образе жизни ребенок не приобретает необходимых социальных навыков. В результате это приводит к возникновению тревожности во время нахождения в обществе в подростковом возрасте.

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Родителю важно быть открытым в общении с ребенком и стараться поддерживать его, а не критиковать.