22 апреля 2020, 20:51
Психолог прокомментировала успех приложения, в котором можно «родить» от знаменитостей
Набирает популярность мобильное приложение «Icon: ваши дети со звездами», в котором пользователи могут увидеть, как бы выглядели их дети от кого-то из знаменитостей. Психолог Алена Ал-Ас назвала это «желанием жить в иллюзорном мире». Об этом сообщило ИА Nation News.
По ее словам, «вместо того, чтобы выстраивать качественную жизнь, люди пытаются себя развлечь и развеселить суррогатными вещами». Это объяснятся тем, что «людей привлекают те вещи, которые не реализуемы».
«Это абсолютно детская позиция, и она показывает, что человеку комфортней жить в мире иллюзий», — уверена Ал-Ас.