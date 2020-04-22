Психолог прокомментировала успех приложения, в котором можно «родить» от знаменитостей

По ее словам, «вместо того, чтобы выстраивать качественную жизнь, люди пытаются себя развлечь и развеселить суррогатными вещами». Это объяснятся тем, что «людей привлекают те вещи, которые не реализуемы».

«Это абсолютно детская позиция, и она показывает, что человеку комфортней жить в мире иллюзий», — уверена Ал-Ас.