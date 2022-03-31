Психолог предупредил об опасности приложений для знакомств

Приложения для знакомств мешают строить отношения, поэтому их уход с российского рынка не окажет большого влияния на построение счастливых отношений. Таким мнением поделился психолог, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», специалист по управлению общественным мнением Сергей Маркелов. Об этом сообщила Pravda.ru.

По словам специалиста, алгоритмы дейтинг-приложений не рассчитаны на построение серьезных отношений — они помогают найти разовые встречи. В противном случае создателем подобных программ было бы тяжело удерживать аудиторию.

«Разрабатываются каждый месяц социальные механики, чтобы ты был постоянным участником данных приложений, но чтобы тебя преследовали неудачи: то есть кратковременные встречи, без длительных отношений. Tinder не настроен на то, чтобы люди массово знакомились, долго встречались и строили счастливую семейную жизнь», — заметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что идеальные отношения и брак выстраиваются не в тот момент, когда люди поддерживают достоинства друг друга, а когда умеют принимать недостатки. Маркелов отметил, что каждый новый человек в отношениях не лучше предыдущего, он просто отличается. Все обладают теми или иными недостатками и достоинствами. Крайне важно научиться жить с ними и выстраивать партнерские отношения.