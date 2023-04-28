Интересное 28 апреля 2023, 16:07 Психолог Плужников: постепенные изменения в рационе помогут избежать стресса во время диеты

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Во время диеты человек может впадать в депрессию и чувствовать себя раздраженным и подавленным. О том, как избавиться от таких побочных эффектов, рассказал психолог, кандидат психологических наук Илья Плужников в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, гнева из-за ограничений в пище можно избежать благодаря постепенным изменениям в рационе. Так, альтернативой пирожным станут более полезные сладости, это позволит организму постепенно перенастроиться и уменьшит стресс во время диеты.

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Кроме того, человеку необходимо поставить перед собой достижимые цели, иначе изменения в питании приведут лишь к тревоге и разочарованию.