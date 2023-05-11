Интересное 11 мая 2023, 18:11 Психолог Пименова: ночные кошмары появляются из-за нерешенных внутриличностных конфликтов

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Зачастую причинами ночных кошмаров становятся внутриличностные конфликты. Большинство разногласий блокируется подсознанием, однако психика проявляет их во снах, сообщила психолог Евгения Пименова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, кошмары невозможно точно интерпретировать, при этом популярные сюжеты снов расшифровать под силу. Так, кошмары, в которых присутствует лес, являются метафорой страхов.

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Психолог отметила, что во многих случаях персонажи снов отражают самих людей.