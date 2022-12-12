Интересное 12 декабря 2022, 14:52 Психолог Перминова рассказала, как успеть завершить дела до Нового года Психолог Перминова: для планирования дел необходимо использовать блокнот Unsplash

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Психолог Елена Перминова в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказала, как успеть завершить дела до наступления Нового года, чтобы при этом «не сойти с ума».

Для планирования больших и маленьких дел специалист порекомендовала использовать блокнот, куда можно вносить все задуманное.

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«Это даст мозгу информацию, что все надежно сохранено и ему не нужно постоянно обо всем помнить. Это сэкономит вам энергию», — добавила она.

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Список поможет вам определиться, какие дела стоит обязательно делать в декабре, а какие подождут до следующего года. Может так оказаться, что не все дела являются настолько важными, чтобы успеть их завершить до наступления Нового года.

Перминова подчеркнула, что «выжимать себя до капли» и испытывать нервное перенапряжение перед Новым годом не стоит. Помимо дел и работы, должно оставаться время на полноценный отдых.