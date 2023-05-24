Интересное 24 мая 2023, 11:24 Психолог Перминова посоветовала распределять деньги по конвертам, чтобы избежать импульсивных покупок

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Распределение бюджета по отдельным конвертам позволит избежать спонтанных покупок в магазинах. Об этом сообщила психолог Елена Перминова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, деньги следует отложить на определенные цели и тратить их только согласно плану. Также уберечь кошелек поможет откладывание идеи покупки на час или на день.

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Прежде чем совершить импульсивную покупку, психолог посоветовала разобраться в своих истинных потребностях.