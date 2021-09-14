Психолог объяснила, как не столкнуться с послеотпускной депрессией

Иногда после отпуска бывает довольно сложно вернуться в рабочий ритм. Многие люди из-за возникших нагрузок могут столкнуться с послеотпускной депрессией. Эксперт по развитию личности и психолог Анастасия Волошина в эфире «Радио 1» рассказала, как справиться с навалившимся стрессом.

Специалист отметила, что важно уделять большое внимание культуре отпуска. В первую очередь стоит обратить внимание на то, как отпуск начинается.

«Огромное значение имеет то, как вы входите в отпуск и выходите из него, насколько плавно это происходит, нет ли резкой смены. Такой, например, когда вы в пятницу заканчиваете работать поздно вечером, а в субботу рано утром улетаете и пускаетесь во все тяжкие. Или прилетаете вечером в воскресенье, а в понедельник с утра вам уже нужно быть на работе», — пояснила эксперт.

Волошина подчеркнула, что резкие эмоциональные перепады могут испортить впечатление от отпуска. Она посоветовала как минимум за неделю до отпуска добавлять в жизнь какие-то детали, которые настроят и подготовят человека к отпуску. Аналогичным образом стоит подходить и к возвращению к работе, передали Nation News.