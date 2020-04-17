17 апреля 2020, 19:56
Психолог объяснил повышенную агрессию во время эпидемии коронавируса
Агрессия во время распространения коронавируса сродни животному инстинкту. Так считает психолог, профессор, доктор наук Андрей Зберовский. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
По его словам, такая реакция «совершенно нормальная в том плане, что человек стремится выбрать сильное плечо, прибиться к группе здоровых».
«Чтобы с ней совладать, нужно осознать, что завтра мы сами можем стать заболевшими», — напомнил психолог и призвал не поддавать «животной реакции».