Психолог объяснил повышенную агрессию во время эпидемии коронавируса

По его словам, такая реакция «совершенно нормальная в том плане, что человек стремится выбрать сильное плечо, прибиться к группе здоровых».

«Чтобы с ней совладать, нужно осознать, что завтра мы сами можем стать заболевшими», — напомнил психолог и призвал не поддавать «животной реакции».