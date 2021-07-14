Психолог объяснил, по каким признакам можно распознать абьюзера при знакомстве

Человек, склонный к насилию, в отношениях обычно не сразу проявляет себя таким образом. При знакомстве такие люди кажутся адекватными, поэтому позднее проявившаяся агрессия часто становится полной неожиданностью для жертвы. Психолог-физиономист, экс-сотрудник оперативных и экспертных подразделений спецслужб Артем Павлов рассказал, по каким признакам можно распознать абьюзера на ранней стадии знакомства, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, человек, склонный к насилию, будет проявлять жесткость и рьяно отстаивать свою позицию даже в незначительных вопросах.

«Абьюзеры конфликтны, готовы вступить в конфронтацию», — сказал Павлов.

Он отметил, что такие люди часто будут пытаться самоутвердиться за счет партнера — в том числе, и в незначительных спорах. Также он рассказал, что у таких людей склонность к агрессии часто сочетается с низкой самооценкой.

«Уверенному и самодостаточному человеку не настолько важны социальные оценки и социальные лайки, как для абьюзера с болезненной самооценкой», — заключил психолог.