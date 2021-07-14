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    14 июля 2021, 17:14

    Психолог объяснил, по каким признакам можно распознать абьюзера при знакомстве

    Полина Гребенщикова

    Человек, склонный к насилию, в отношениях обычно не сразу проявляет себя таким образом. При знакомстве такие люди кажутся адекватными, поэтому позднее проявившаяся агрессия часто становится полной неожиданностью для жертвы. Психолог-физиономист, экс-сотрудник оперативных и экспертных подразделений спецслужб Артем Павлов рассказал, по каким признакам можно распознать абьюзера на ранней стадии знакомства, передала «Вечерняя Москва».

    Психолог объяснил, по каким признакам можно распознать абьюзера при знакомстве

    По словам специалиста, человек, склонный к насилию, будет проявлять жесткость и рьяно отстаивать свою позицию даже в незначительных вопросах.

    «Абьюзеры конфликтны, готовы вступить в конфронтацию», — сказал Павлов.

    Он отметил, что такие люди часто будут пытаться самоутвердиться за счет партнера — в том числе, и в незначительных спорах. Также он рассказал, что у таких людей склонность к агрессии часто сочетается с низкой самооценкой.

    «Уверенному и самодостаточному человеку не настолько важны социальные оценки и социальные лайки, как для абьюзера с болезненной самооценкой», — заключил психолог.