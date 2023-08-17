Интересное 17 августа 2023, 15:24 Психолог Невеев заявил, что у россиян нет потребности в монотонной работе

Читать 360tv в

Ученые из КНР провели исследование, которое выявило связь посменной работы с развитием депрессии. Однако кандидат психологических наук Александр Невеев заявил, что эти данные не подходят для России. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, жителям КНР подходит «предсказуемая, рутинная работа, как у роботов». Однако у представителей других народов такой потребности нет. Многие россияне более приспособлены к сменному графику.

Реклама

«Обычно такие люди и находят себе соответствующую работу. Это продюсеры в СМИ, журналисты, представители творческих профессий», — отметил Невеев.