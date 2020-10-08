Психолог назвал «секретный» прием, помогающий подружиться с кошкой

Для этого необходимо научиться «улыбаться» по-кошачьи. Человек должен сузить глаза и медленно моргать. Именно так питомцы выказывают свое расположение и выражают удовольствие. Такое предположение было подтверждено после проведения натурного эксперимента.

«Подобную психологическую связь предполагали многие хозяева кошек, поэтому было интересно найти доказательства», — объяснил МакКомб.

В ходе исследования камеры записывали лица владельцев животных и самих питомцев. Второй эксперимент также указал на правомерность предположения. Кошки гораздо быстрее подходили к протянутой руке ученого после того, как он, прищурив глаза, медленно моргал несколько раз.

Ранее ветеринарный врач Андрей Пашкевич назвал смертельно опасные для питомцев комнатные цветы. Он пояснил, что нередко животные едят листья растений. Серьезный ущерб может быть нанесен здоровью любимца, если пес или кот грызет азалии, лилии, хризантемы, диффенбахии, драцены, гортензии, фикусы и плющи.