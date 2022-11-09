Психолог назвал причины доверия людей к экстрасенсам | 360°

Интересное 09 ноября 2022, 02:49 Психолог назвал причины доверия людей к экстрасенсам Психолог Ершов: доверие людей к экстрасенсам связано с модой

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В последнее время многие жители России начали обращаться к психологам, чтобы узнать, чем закончится спецоперация, будет ли ядерная война или когда стороны конфликта придут к миру. При этом заявлениям политиков они доверяют в разы меньше. Политический психолог Александр Ершов рассказал, с чем связано такое явление. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист пояснил, что доверие к предсказателям связано с психическими особенностями человека. Наиболее подвержены их влиянию люди с низкими аналитическими способностями.

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При этом данный фактор не зависит от уровня образованности или внушаемости. Кроме того, доверие к экстрасенсам может быть связано с модой, которая возникла в ближайшем окружении.

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