Психолог Наумова рассказала, как помощь детям, которые хотят стать блогерами

В последнее время все больше школьников мечтают стать блоггерами. Семейный, детский психолог Наталья Наумова рассказала в беседе с РИА ФАН, как родителям стоит реагировать на такое желание.

Специалист подчеркнула, что родителям не стоит подавлять подобные желания. По ее словам, поводов для паники в таком случае нет. Важно доносить до ребенка то, что подобные занятия не отмечают важность учебы и образования. Психолог подчеркнула, что запреты лишь ухудшать отношения между родителями и детьми.

«Если у ребенка есть желание стать блогером, родителям нужно поддержать это решение. Вместе обсудить, зачем необходимо образование в жизни, как на него находить время. Когда у ребенка нет четких указаний и он понимает, что в ответе за себя, то начинает учиться, потому что это необходимо именно ему», — подчеркнула специалист.

По словам Наумовой, блогинг является хорошим дополнительным доходом. Однако у ребенка при этом должна оставаться потребность в образовании. Родителям необходимо оказывать ребенку помощь и поддержку и не ограничивать желания.