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    30 ноября 2021, 00:49

    Психолог Наумова рассказала, как помощь детям, которые хотят стать блогерами

    Психолог Наумова заявила, что родителям стоит поддерживать детей в желании стать блогером

    Арина Бобкова

    В последнее время все больше школьников мечтают стать блоггерами. Семейный, детский психолог Наталья Наумова рассказала в беседе с РИА ФАН, как родителям стоит реагировать на такое желание.

    Психолог Наумова рассказала, как помощь детям, которые хотят стать блогерами

    Специалист подчеркнула, что родителям не стоит подавлять подобные желания. По ее словам, поводов для паники в таком случае нет. Важно доносить до ребенка то, что подобные занятия не отмечают важность учебы и образования. Психолог подчеркнула, что запреты лишь ухудшать отношения между родителями и детьми.

    «Если у ребенка есть желание стать блогером, родителям нужно поддержать это решение. Вместе обсудить, зачем необходимо образование в жизни, как на него находить время. Когда у ребенка нет четких указаний и он понимает, что в ответе за себя, то начинает учиться, потому что это необходимо именно ему», — подчеркнула специалист.

    По словам Наумовой, блогинг является хорошим дополнительным доходом. Однако у ребенка при этом должна оставаться потребность в образовании. Родителям необходимо оказывать ребенку помощь и поддержку и не ограничивать желания.