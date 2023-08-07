Интересное 07 августа 2023, 14:58 Психолог Наумова заявила, что отцы не занимаются детьми из-за собственного опыта

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Некоторые мужчины уделяют мало времени воспитанию своих детей. Психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова объяснила, с чем связано такое поведение. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснила, что причина этого может крыться в том, что не все отцы знают, как правильно проводить время с ребенком. В их детстве папы могли не уделять им должного внимания.

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«Они тоже не знают, чем заняться с ребенком, даже боятся прийти домой, в шум, крик, где дети ссорятся между собой, стараются, наоборот, больше работать, чтобы внести вклад в семью за счет обеспечивания детей», — пояснил Наумова.

Психолог заявила, что если возникла подобная проблема, то отцу важно разобраться в том, что с ним происходит. Иногда может потребоваться помощь специалиста.