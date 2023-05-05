Интересное 05 мая 2023, 16:18 Психолог Наумова рассказала, как настроиться на работу при апатии Психолог Наумова посоветовала ставить цели, чтобы настроиться на работу при апатии

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Во время сильной апатии у человека может пропасть желание работать. Психолог Наталья Наумова рассказала, как преодолеть стресс и настроиться на рабочий процесс, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснила, что большую роль в этом вопросе играет мотивация. Перед началом рабочего дня важно четко сформулировать свою цель. Если же что-то мешает сосредоточиться, попробуйте проанализировать свои чувства, написало ИА НСН.

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«Важно равномерно чередовать работу и отдых. После рабочего дня желательно заняться чем-то осмысленным, что сделает вашу жизнь интересной», — отметила психолог.