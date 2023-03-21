Интересное 21 марта 2023, 15:21 Психолог Наумова объяснила, почему люди не до конца чувствуют себя счастливыми Психолог Наумова: в погоне за улучшением человек теряет ощущение счастья

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Психолог Наталья Наумова в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, почему человек, у которого есть все для счастья, не до конца испытывает это чувство. По словам специалиста, многие не до конца понимают, что же такое счастье.

«Счастье — то состояние, когда человек находится в принятии себя, в принятии ситуации, полностью всем доволен. <…> И в погоне за этим улучшением человек теряет ощущение счастья и радости ежедневного, живет только будущим», — объяснила психолог.

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Наумова добавила, что ставить цели и реализовывать их — хорошо, но чтобы по-настоящему быть счастливым, надо радоваться в моменте каждому дню. Она посоветовала хвалить себя за мелочи и благодарить за все, что с вами происходит.

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